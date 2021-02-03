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«الغذاء والدواء» تمكّن المنشآت الغذائية من خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني

«الغذاء والدواء» تمكّن المنشآت الغذائية من خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني
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تواصل – واس :

أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لمصانع الأغذية والمياه المعبأة خدمة التقييم الذاتي لمنشآتهم إلكترونيًا، بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها واشتراطات التصنيع الجيد.

وتمكّن الخدمة المسؤول عن سلامة الغذاء في المنشأة بتقييم أداء منشأته عبر تعبئة النموذج المعدّ لمعرفة مدى التزام المنشأة باللوائح والمواصفات والاشتراطات.

وتطوّر الخدمة من آلية الرقابة الذاتية للمنشآت الغذائية، وتسهّل عمليات التفتيش الرسمية من قبل مفتشي “الهيئة”، كما تتيح للمنشآت تحديد حالات عدم المطابقة وتصحيحها.

ويمكن للمختصين في مصانع الأغذية والمياه المعبأة الدخول للخدمة من خلالالرابط، ومن ثم تسجيل بيانات المنشأة الرئيسية لمرة واحدة وحفظها في النظام، وتعبئة ما يلزم من معلومات كاسم الشخص المسؤول والبريد الإلكتروني ورقم الترخيص واسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك معلومات عن الموظفين والإنتاج وغيرها، وبعد ذلك يتم تعبئة نموذج التقييم الذاتي بشكل دوري وتسليمه إلكترونيًا، ويمكن لمفتش “الهيئة” عند زيارة المنشأة الاطلاع على نموذج التقييم الذاتي الإلكتروني الذي قامت المنشأة بتعبئته والملاحظات الفنية والإجراءات التصحيحية التي تمت.

يأتي ذلك حرصًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في قطاعاتها كافة، عبر تدشين مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال.

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