وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

–أخصائي جودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، التمريض، العلوم الطبية التطبيقية، إدارة المستشفيات).

–منسق مراجعة الاستخدام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، التمريض)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا.