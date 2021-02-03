كم تبلغ كمية السكر في التمرة الواحدة؟.. استشاري يجيب

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أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر نسبة السكر في التمرة الواحدة.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إن نسبة السكر تختلف باختلاف وزن التمرة ونوعها”.

وأوضح أن تمرة الخلاص الواحدة، وزنها ٨ جرام (من غير النواة) تحتوي على ٥ جرام سكر أي أكثر من وزن ملعقة شاي واحدة من السكر.

الجدير بالذكر أن للتمر فوائد صحية عديدة، ومنها:

-تحسين حركة الأمعاء عن طريق الوقاية من الإمساك وعلاج الإسهال

-الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا، ودوره في تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

-الوقاية من البواسير وسرطانات الجهاز الهضمي

-الحفاظ على صحة مينا الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان