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جمعية الزواج بالطائف تطلق جائزة الطائف للأسرة المتميزة

جمعية الزواج بالطائف تطلق جائزة الطائف للأسرة المتميزة
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تواصل – فريق التحرير:

دشن محافظ الطائف الأستاذ سعد الميموني جائزة الطائف للأسرة المتميزة، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد رشيد بن رقوش، ورئيس جامعة الطائف، وعددا من مدراء الجهات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتتلخص فكرة الجائزة في تشجيع الأسر على التمسك بالقيم عبر منافسة بين الأسر السعودية داخل المملكة وفق شروط وضوابط ومعايير تم وضعها بناءً على أسس رئيسية تضمن حياة هانئة للأسرة.

 وسيتم تقييم الأسر المتقدمة للجائزة وفق آلية موثقة للتقييم والتحكيم ومن بعدها يتم الإعلان عن الأسر الفائزة وتكريمهم.

وتعتبر هذه الجائزة أول جائزة على مستوى المملكة مخصصة للأسرة، لتشجيعها وتحفيزها على الاهتمام ببناء بيئة أسرية آمنة ومستقرة، وذلك سعياً لتحقيق الهدف الرئيسي من الجائزة وهو التمسك بالقيم وتربية أفراد الأسرة من خلال تطبيق أفضل المعايير التي يمكن تطبيقها على الأسرة لتكون أسرة متميزة.

الجدير بالذكر أن مجموع الجوائز المقدمة للأسر الفائزة يبلغ 150,000 ريال، مع التنويه بأنه قد تم فتح المجال للتقدم على المسابقة للأسر السعودية من كافة مناطق المملكة عبر الرابط التالي:(اضغط هنا).

 

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