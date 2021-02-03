أسعار «النفط» اليوم.. «برنت» يتراجع 0.1% و«الأمريكي» يرتفع 0.4% دولاراً

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تراجعت اليوم، أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، بنسبة 0.1 في المائة لتتداول عند 57.7 دولار للبرميل.

من جهة أخرى، صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.44 في المائة لتتداول عند 55 دولار للبرميل ، وفقاً للاقتصادية .

وشهدت الأسعار ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة بفعل تخفيض طوعي من السعودية لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام.