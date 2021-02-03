تعرّف على أبرز منتجات شركة «آبل» المتوقع إطلاقها خلال الأشهر المقبلة

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كشفت تسريبات عن أنه من المتوقع أن تصدر شركة “آبل” عدداً كبيراً من المنتجات الجديدة في النصف الأول من هذا العام، وفيما يلي مجموعة من المنتجات المتوقعة إطلاقها من شركة آبل في الأشهر القليلة القادمة :-

آيباد برو وآيباد ميني

سيتمتع آيباد برو بتقنية عرض mini-LED. وسيكون الرائد أول جهاز من آبل بهذه الميزة التي يمكن أن توفر ألوانًا أكثر ثراءً مع الأسود الداكن والأبيض، مما يخلق تباينًا رائعًا.

و يقترح الخبراء أن شركة آبل ستقدم أولاً تقنية شاشة العرض LED الصغيرة على جهاز آيباد برو المتطور مقاس 12.9 بوصة، يليه طراز آيباد برو مقاس 11 بوصة.

وستبدو تشكيلة آيباد برو 2021 مشابهة لطرازات العام الماضي، باستثناء أنها تتميز الآن بمجموعة شرائح A14 Bionic لتحسين الأداء. من المحتمل أن يتم تضمين 5G في الجيل القادم من آيباد برو .

وبحسب ما ورد، تعمل الشركة على إنتاج آيباد ميني يتميز بشاشة مقاس 8.4 بوصة، ولكن هذه المرة مع حواف أصغر.

سماعات آير بودز 2 وآير بودز 3

على الرغم من احتفاظها بتفوق أكثر من منافسيها في قطاع سماعات الأذن اللاسلكية، إلا أن آبل تحتاج إلى زوج جديد من سماعات آير بودز.من المتوقع أن تأتي سماعات آير بودز 3 الجديدة بجذع أقصر وأطراف أذن قابلة للاستبدال. يقال أنها ستكلف نفس تكلفة النموذج الحالي. تعد آير بودز سماعات الأذن اللاسلكية الأكثر مبيعًا في العالم.

إلى جانب آير بودز 3، يُشاع أيضًا أن آبل ستطلق سماعات آير بودز 2. ذكرت التقارير أن آير بودز 2 الجديدة يمكن أن تتميز بتصميم مختلف قليلاً.

علامات آير تاغز وآبل تي في

استنادًا إلى التسريبات، ستكون آير تاغز هي رد شركة آبل على غالاكسي سمارت تاغ أند تايل من سامسونج. الفكرة حول العلامات المادية الصغيرة هي أنه يمكنك إرفاقها بحقيبة أو محفظة للتأكد من أنه يمكنك العثور عليها في حالة فقدانها. تدعي بعض التقارير أيضًا أن آير تاغز ستقدم ميزات الواقع المعزز. ستستفيد آير تاغز من شريحة U1 فائقة الاتساع التي يمكن العثور عليها في آيفون 12 و وهوم بود ميني.

كما يمكن أن تطلق آبل الإصدار المحدث من آبل تي في هذا العام. من المتوقع أن يتميز صندوق آبل تي في الجديد بمجموعة شرائح سريعة وجهاز تحكم عن بعد محسّن.