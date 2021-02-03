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«الصحة العالمية» تحذر من خطأ في توزيع لقاحات كورونا قد يضر الجميع

«الصحة العالمية» تحذر من خطأ في توزيع لقاحات كورونا قد يضر الجميع
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تواصل – وكالات :

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من “النزعة القومية في توزيع اللقاحات”.

وقال غيبريسوس في مقال بمجلة “فورين بوليسي”، إن هذه النزعة “تضر الجميع”، وأوضح أن “ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزا رئيسيا أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة”.

وتابع: “رغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم”.

وأضاف أن “عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي فقط إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها، بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد 19 وسط السكان غير المحصنين”.

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