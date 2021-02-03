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دراسة: ضيق التنفس أثناء الاستلقاء قد يكون مؤشراً على أمراض خطيرة

دراسة: ضيق التنفس أثناء الاستلقاء قد يكون مؤشراً على أمراض خطيرة
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تواصل – د ب أ:

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ضيق التنفس أثناء الاستلقاء المعروف طبياً باسم “ضيق التنفس الاضطجاعي” يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بمشاكل القلب أو الرئة.

وأوضحت المؤسسة في دراسة لها، أن ضيق النفس الاضطجاعي يحدث بسبب زيادة توزيع الدم للدورة الدموية الصغرى أثناء الاضطجاع، مشيرة إلى أنه غالباً ما يكون أحد أعراض قصور البطين الأيسر أو وذمة الرئة.

وقد يحدث ضيق النفس الاضطجاعي أيضاً لدى مرضى الربو والتهاب القصبات المزمن، كما أنه يهاجم الأشخاص، الذين يعانون من انقطاع النفس النومي وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من اضطراب الهلع، فضلاً عن أنه يرتبط بمرض الكبد متعدد الكيسات. وبالإضافة إلى ذلك، يعد ضيق النفس “الاضطجاعي” إحدى العلامات الدالة على ضعف الحجاب الحاجز.

لذا ينبغي استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ضيق النفسي وعلاجه في الوقت المناسب.

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