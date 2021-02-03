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«توكلنا» يوضح كيفية إضافة أفراد العائلة إلى التطبيق

«توكلنا» يوضح كيفية إضافة أفراد العائلة إلى التطبيق
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة خطوات إضافة أفراد العائلة إلى التطبيق.

وأبان التطبيق في رده على استفسار أحد المتابعين على حسابه بموقع” تويتر” أن توكلنا يسمح للمواطن والمقيم إضافة التابعين والمكفولين من خلال، اختيار “الخدمات” ثم “أفراد الأسرة والمكفولين” بتعديل أو إضافة التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “توكلنا”  كان قد كشف عن الأكواد الملونة ومعانيها، بعد إضافة لون لحالة “محصن” لمن يحمل الجواز الصحي.

وأوضح التطبيق أن اللون الأخضر يعني أن الشخص سليم صحيا ويسمح له بالخروج، والأحمر سليم صحيا لكن ممنوع الخروج عند وجود منع تجول.

وأشار إلى أن اللون البرتقالي مخالط ويسمح له بالخروج لكن يمنع الدخول لمقرات العمل والأماكن العامة المغلقة، فيما يعني اللون البني أن الشخص مصاب بفيروس كورونا وممنوع من الخروج بتاتاً، والأزرق والبنفسجي قادم من السفر من الخارج وممنوع الخروج بتاتاً.

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