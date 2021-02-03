«الموارد البشرية» تزف بشرى سارة بشأن توطين الوظائف

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إعداد دراسة لتوطين مهن جديدة في قطاعات مختلفة تخضع لإشراف جهات حكومية، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات لوضع التصور المناسب لقرار التوطين وإطلاقها في أقرب وقت ممكن وذلك حسب جاهزيتها، وفقا لـ«عكاظ».

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر يوم الاثنين الماضي، قرارا بتوطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل «عن بعد» من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل «عن بعد» يخص الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها.

ويأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.