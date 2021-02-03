وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب عناية مركزة.

– طبيب نائب تخدير.

– استشاري مسالك بولية أطفال.

– طبيب نائب جراحة عامة.

– استشاري طب الأورام.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.