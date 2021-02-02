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توجيه مهم من «مركز الأزمات والطوارئ» للمصانع العاملة بالمملكة

توجيه مهم من «مركز الأزمات والطوارئ» للمصانع العاملة بالمملكة
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تواصل- واس:

وجّه مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء في المنظومة والمصانع العاملة بضرورة استمرار الالتزام واتباع التعليمات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن استمرارية خطوط الإنتاج وتجنب المخالفات.

وشدد على أهمية رفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية لزيادة الالتزام بالتعليمات الصادرة في جوانب السلامة والصحة العامة.

وأكد المركز على جميع المنشآت العاملة في القطاع الصناعي والتعديني ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقًا “للبروتوكولات” المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك لضمان استمرارية الأعمال لما تمثله من أهمية في ضمان توفر الإنتاج الوطني تحت أي ظروف طارئة.

مشدداً على أنه سيواصل العمل مع شركائه من جهات المنظومة، والقطاعات ذات العلاقة لدعم استمرارية الأعمال في جميع المصانع، وبخاصة القطاعات التي أثبتت المراحل السابقة أهميتها كقطاعات الأغذية والأدوية، والمستلزمات الطبية وسلاسل إمدادها.
ودعا مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء من المصانع إلى التواصل مع إدارة المركز في حال وجود أي استفسارات أو ملحوظات لديهم عبر جميع قنوات التواصل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر الاتصال على الرقم 199001، أو حساب خدمة التواصل على منصة “تويتر” call_199001@.

يذكر أن “مركز الأزمات والطوارئ” الذي اعتمده مؤخراً معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، هو بمثابة الجهة المنسقة والمتابعة لتنفيذ الالتزامات والوقاية من المخاطر وضمان استمرارية الأعمال بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية.

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