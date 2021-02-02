ضيط قائد شاحنة بعد ارتكاب مخالفة خطيرة في جدة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة المرور، اليوم الثلاثاء، من القبض على قائد شاحنة بعد رصد مخالفة خطيرة على طريق فرعي في جدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شاحنتين تتسابقان بشكل خطير و بسرعات كبيرة على الطريق العام.

وكان أحد الحسابات قد نشر مقطع فيدييو للمخالفة قائلا: “الشاحنتين هذي يوم الاثنين الساعه 11 بالليل الموافق 1-2-2021 مع طريق الملك عبدالله الفرعي بجدة، متجاوزين السرعه القانونيه يتسابقون و يسقطون على بعضهم معرضين السيارات و البشر للخطر”.

ورد حساب المرور على “تويتر” بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.