الشيخ السند يوضح حكم قطع الرحم بسبب خلاف الأهل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم قطع الرحم بسبب خلاف الأهل.

وقال الشيخ السند، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة، إنه لا يجوز طاعة أي مخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى.

وأكد أنه لا يجوز للمسلم قطع صلة الرحم بسبب خلافات الأهل، وأن الأفضل أن يتدخل المسلم حينها في إصلاح هذه الخلافات وإزالتها.