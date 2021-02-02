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هل تعود المملكة لـ «حظر التجوال» مع زيادة إصابات كورونا؟.. استشاري يجيب

هل تعود المملكة لـ «حظر التجوال» مع زيادة إصابات كورونا؟.. استشاري يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الاستشاري المساعد في طب الأسرة والطوارئ أحمد الغامدي، اليوم (الثلاثاء)، على خطورة تداعيات تواصل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، استمرار تزايد إصابات كورونا في المملكة وتسجيل 300 إصابة لأول مرة منذ شهرين.

وتوقع الغامدي، في لقاء له مع قناة “الإخبارية”،العودة لتطبيق إجراءات احترازية صارمة وعلى رأسها منع التجول والتجمعات، في حال مواصلة الحالات في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أنه لوحظ مؤخرا تسجيل أرقام مرتفعة من الحالات المصابة بالفيروس، كما أنه تم رصد مظاهر يجب التعامل معها بجدية، وذلك للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

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