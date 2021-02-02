«العدل» توضح متطلبات عقد الزواج حال كان أحد الطرفين غير سعودي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل، متطلبات وشروط وآلية الاستفادة من خدمة عقد الزواج عبر بوابة «ناجز».

وأشارت منصة “ناجز” من خلال موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد تقديم طلب لإجراء عقد الزواج لفئات محددة من المجتمع في حال كان أحد الطرفين غير سعودي، أو الزوجين غير ناطقين بالعربية، أو ولي المرأة في التزويج هو القاضي.

وحددت وزارة العدل، المتطلبات الضرورية والأساسية لإقرار عقد الزواج وذلك من خلال استيفاء المتطلبات الآتية:

– وجود وكالة سارية المفعول.

– حضور أطراف عقد النكاح.

– في حال عدم حضور أحد الأطراف يلزم حضور وكيل بوكالة تخوله استكمال كل الإجراءات اللازمة.

– اذا كانت الزوجة مطلقة، إحضار أصل أو صورة مصدقة من صك الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح.

– إذا كان أحد الأطراف قاصر عقلًا إحضار أصل أو صورة مصدقة من صك الولاية.

– إذا كان والد الزوجة متوفيًّا إحضار أصل صك حصر الورثة أو صورة مصدقة منه.

– إذا كان أحد طرفي الزواج سعودي فيكون خاضع للائحة زواج السعودي بغير السعودي الصادرة بقرار وزير الداخلية برقم 6874 وتاريخ 20/12/1422هـ.

وأكدت بوابة “ناجز”، أنه يمكن التقديم لخدمة عقد زواج في حال كان الأطراف سعوديين أو الأطراف أجانب وليس للزوجة ولي وإحضار ما يثبت عدم وجود ولي من صك عضل أو انقطاع الأولياء أو نحوه.

وأوضحت البوابة أنه يمكن تقديم خدمة عقد زواج في حال كان طرف سعودي وطرف أجنبي، لافتة إلى أنه يمكن تقديم خدمة عقد زواج بأي محكمة من محاكم المملكة تختص بالإنهاءات، كما شددة على أنه يتطلب حضور الزوج والزوجة والولي أو وكلاءهم للمحكمة.

وحصرت بوابة ناجز، آلية وطريقة التقديم على الخدمة في الخطوات التالية:

– الدخول لخدمة عقد زواج.

– اختيار المحكمة.

– إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف.

– إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

– تقديم الطلب.