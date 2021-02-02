تفاصيل منع طاقم قناة «العربية» من دخول مجمع تجاري بالخُبر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رفض رجال الأمن الصناعي بأحد الأسواق التجارية في مدينة الخبر دخول طاقم العمل في قناة العربية، بسبب عدم تحميل أحد أفراد الطاقم لتطبيق توكلنا، واللازم لدخول السوق.

وأظهر مقطع فيديو مراسل القناة عند بوابة الدخول وقد مُنع وزملاؤه من الدخول، فيما سُمح لمتسوقين يحملون تطبيق توكلنا بالدخول، موضحا أن المصور لم يقم بتحميل التطبيق على جواله، فلم يتمكنوا من أداء عملهم، مؤكدا أنه ليس هناك استثناءات.

وقال “المراسل” إن لجنة شُكّلت من إمارة المنطقة ومديرية الشؤون الصحية والأمانة والشرطة ووزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والإعلام، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة وفي مختلف المواقع.