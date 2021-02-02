الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تفاصيل منع طاقم قناة «العربية» من دخول مجمع تجاري بالخُبر (فيديو)

تفاصيل منع طاقم قناة «العربية» من دخول مجمع تجاري بالخُبر (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

رفض رجال الأمن الصناعي بأحد الأسواق التجارية في مدينة الخبر دخول طاقم العمل في قناة العربية، بسبب عدم تحميل أحد أفراد الطاقم لتطبيق توكلنا، واللازم لدخول السوق.

وأظهر مقطع فيديو مراسل القناة عند بوابة الدخول وقد مُنع وزملاؤه من الدخول، فيما سُمح لمتسوقين يحملون تطبيق توكلنا بالدخول، موضحا أن المصور لم يقم بتحميل التطبيق على جواله، فلم يتمكنوا من أداء عملهم، مؤكدا أنه ليس هناك استثناءات.

وقال “المراسل” إن لجنة شُكّلت من إمارة المنطقة ومديرية الشؤون الصحية والأمانة والشرطة ووزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والإعلام، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة وفي مختلف المواقع.

مواد ذات صلة

«حرس الحدود» ينقذ مقيماً مصرياً من الغرق في الخبر.. ويوجه رسالة للمتنزهين 

«حرس الحدود» ينقذ مقيماً مصرياً من الغرق في الخبر.. ويوجه رسالة للمتنزهين 

مواطنون بادروا لإطفاء الحريق.. اشتعال سيارة مواطنة بعد اصطدامها بكتلة خرسانية بالخبر (فيديو)

مواطنون بادروا لإطفاء الحريق.. اشتعال سيارة مواطنة بعد اصطدامها بكتلة خرسانية بالخبر (فيديو)

المواطن الناجي من انهيار مواقف الخبر يروي قصة عبارة «يا نعيش سوا يا نموت سوا» (فيديو)

المواطن الناجي من انهيار مواقف الخبر يروي قصة عبارة «يا نعيش سوا يا نموت سوا» (فيديو)

«مستشار قانوني» يوضح آلية طلب تعويض للمتضررين من انهيار مواقف مجمع الخُبر

«مستشار قانوني» يوضح آلية طلب تعويض للمتضررين من انهيار مواقف مجمع الخُبر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة