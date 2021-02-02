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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توجيه من تعليم الرياض بشأن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 

توجيه من تعليم الرياض بشأن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بعدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وشددت الإدارة، في بيان لها عبر تويتر، على أن يكون تبادل البيانات من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة، وذلك في جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية للبنين والبنات.

وقال مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، إن القرار يأتي تأكيدًا للأحكام الواردة في سياسات حوكمة البيانات الوطنية والقواعد العامة لاستخدام التطبيقات الاجتماعية الافتراضية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية لاستخدام تطبيقات التراسل الفوري والتواصل الاجتماعي.

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