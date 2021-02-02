واقعة مفجعة .. شاب يفارق الحياة بعد تلقيه نبأ وفاة والده في حائل

تواصل- فريق التحرير:

شهدت منطقة حائل واقعة مفجعة، تداول تفاصيلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون صورا لمواطن شاب فارق الحياة إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، بعد تلقيه خبر وفاة والده بحائل.

وقال مغردون إن الشاب سقط مغشيا عليه على الأرض فور تلقيه خبر وفاة والده بعد تعرضه لحادث مروري، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة، فارق على إثرها الحياة.

وكتب الشاب قبل وفاته بالسكتة القلبية تغريدة قال فيها: “يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه”.

وكان الوالد فلاح بن شباب الشريطي الشمري الذي يعمل معرّف قرية الضربة جنوب حائل، يرقد في مستشفى الملك خالد بحائل جراء حادث مروري، أدخله العناية في المستشفى.