«الزكاة والدخل»: الفواتير اليدوية تعرض المنشأة للغرامات بدءا من هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعادت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التذكير بأن الفواتير المكتوبة بخطّ اليد بعد تاريخ 4 ديسمبر 2021م لا تعتبر فواتير إلكترونية، وتعرض المنشأة للغرامات حسب لائحة الفوترة الإلكترونية.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل، كشفت في وقت سابق، عن الفئات الخاضعة للفوترة الإلكترونية والتي سيتم تطبيقها وإلزام المكلفين بها في 4 ديسمبر المقبل.

وقالت “الزكاة والدخل” إن المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، هم ما يلي:

1- جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.

2- أي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف الخاضع لضريبة القيمة المضافة.

3- يستثنى المكلفين غير المقيمين في المملكة.