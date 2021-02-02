توضيح من إمارة الشرقية بشأن تفعيل التسجيل في «توكلنا»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت إمارة المنطقة الشرقية، أنه يمكن تفعيل التسجيل في تطبيق “توكلنا” من خلال تطبيق “أبشر”، ولا حاجة لزيارة أجهزة التسجيل الذاتي.

أكدت صحة المنطقة الشرقية أنه سيتم اشتراط تحميل تطبيق “توكلنا” لدخول الأسواق والمجمعات التجارية في المنطقة الشرقية ابتداء من يوم غد الأحد.

يذكر أن صحة الـشرقية أكدت في وقت سابق، أنه يُشترط تحميل تطبيق توكلنا لدخول الأسواق والمجمعات بالشرقية.

وقالت في بيان لها: “تماشياً مع توجيه سمو أمير الشرقيه حفظه الله أكد مدير عام صحة الشرقيه على التشديد باتخاذ إجراءات احترازيه للحد من تفشي كورونا ومنها تطبيق توكلنا ليكون إجراء أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة شاكراً سمو أمير الشرقيه ونائبه لدعمهما بالتصدي لمواجهة فيروس كورونا”.

وكان الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا، في المنطقة والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشدد أمير الشرقية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق “توكلنا” ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

كما وجّه أمير الشرقية بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة الشرقية في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام ، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة البلاد والعباد.