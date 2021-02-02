فيديو| محاولة اختطاف شاب داخل سيارة أمام المارة وسط الطريق العام

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وثق مقطع فيديو متداول التقطته كاميرات المراقبة، لحظة محاولة اختطاف شاب وسط طريق عام ووضعه في سيارة، بغرض الفرار به من موقع الجريمة.

ورصد مقطع كاميرات المراقبة، سيارة تتوقف فجأة وسط الشارع ويترجل منها شخصان ويحاولان اختطاف الشاب.

واستمرت المحاولة لعدة دقائق وسط مقاومة الشاب، وحين نزل سائق السيارة تمكن الشاب من الفرار وترك حذائه، كما شاهد أحد المارة محاولة الاختطاف وأكمل طريقه.