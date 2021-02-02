الأحيدب: رواد المساجد من كل الفئات والأعمار الأكثر التزاماً بالإجراءات الاحترازية

تواصل – فريق التحرير:

انتقد الإعلامي محمد الأحيدب دعوات البعض بشأن المساجد والإجراءات الاحترازية، حيث أكد أن رواد المساجد في كل الأوقات والظروف من أكثر الناس التزاما بالاحترازات الوقائية.

و قال الأحيدب، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا يزال المصلون في المساجد في كل الأوقات و الظروف ومن كل الأعمار والجنسيات ملتزمون بالاحترازات (تباعد وكمامات وسجادات).

وأضاف الأحيدب بقوله “قلتها سابقا تتواجد الطاعة والصلاح حيث يتواجد الإيمان، ابحثوا عن المخالفات في الزوايا التي يسكنها الشيطان”.

يذكر أن الكاتب والإعلامي محمد الأحيدب، قد نشر في يونيو الماضي تغريدة ندد خلالها بدعوات البعض بشأن عودة المساجد، وقال في تغريدة: “الجمعة تشهد التزاماً وتباعدا ولا غرابة، فرواد المساجد الأعقل والأكثر طاعة لولي الأمر، ويآتي من يقول عودة المساجد قرار عاطفي أو بعض المساجد نشرت العدوى! كيف عرف؟ هل أخذ عينات من المصلين أو علموا كل من صلى بجانبه؟ أو عملوا مسحا للمساجد؟ مستحيل {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ} ركز على مقهى وسوق”.

ونشر الإعلامي الأحديب صورة وثق من خلالها التزام المصلين ومرتادي المساجد بالإجراءات الاحترازية والتباعد للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الصحية هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة – بإذن الله-.