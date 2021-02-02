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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«سامسونغ» تخفض سعر هاتفها القابل للطي

«سامسونغ» تخفض سعر هاتفها القابل للطي
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تواصل- وكالات:

أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية أنها خفضت سعر هاتفها القابل للطي “غلاكسي زد فليب” الذي يعمل بتقنية “الجيل الخامس” 250 دولارا بالنسبة للنسخة “Unlocked” القابلة للتشغيل في أي مكان بالعالم، ليصبح سعره 1200 دولار، كما يمكن شراؤه من موقع الشركة الرسمي.
وحسب موقع “إنغادجيت” التقني التخصصي، فقد أصبح سعر هاتف “غلاكسي زد فليب” أقل من نسخة “LTE” بـ100 دولار.
يذكر أن هاتف “غلاكسي زد فليب” يتميز بمعالج أكثر حداثة، وتنوي الشركة أن تلحق به معالج “سناب دراغون بلس 855” في عيد ميلاده الثاني. كما يعتبر بديلا لـ”غلاكسي فولد”، الذي طرحته الشركة في سبتمبر 2019، وواجه تأخيرات عديدة في طرحه للمستخدمين بسبب ظهور مشكلات في الشاشة.

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