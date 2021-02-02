«الموارد البشرية» تحدد ٤ خطوات لإلغاء ملف المنشآت وسجلها التجاري

تواصل- فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات إلغاء ملف المنشأة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين عن الخطوات اللازمة.

وتلقى حساب الوزارة تساؤلا من أحد المواطنين جاء فيه: «يطلع عندي بموقع طاقات لدي سجل تجاري وأنا ملغيه قبل سنتين، كيف يتم إلغاؤه؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لإلغاء ملف المنشأة لابد من:

– تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي.

– شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص.

– الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف المنشأة.