الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الموارد البشرية» تحدد ٤ خطوات لإلغاء ملف المنشآت وسجلها التجاري

«الموارد البشرية» تحدد ٤ خطوات لإلغاء ملف المنشآت وسجلها التجاري
0

تواصل- فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات إلغاء ملف المنشأة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين عن الخطوات اللازمة.

وتلقى حساب الوزارة تساؤلا من أحد المواطنين جاء فيه: «يطلع عندي بموقع طاقات لدي سجل تجاري وأنا ملغيه قبل سنتين، كيف يتم إلغاؤه؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لإلغاء ملف المنشأة لابد من:

– تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي.

– شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص.

– الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف المنشأة.

مواد ذات صلة

«التجارة» تكشف عن أعداد السجلات التجارية الصادرة للأجانب خلال العام الماضي

«التجارة» تكشف عن أعداد السجلات التجارية الصادرة للأجانب خلال العام الماضي

«الموارد البشرية» توضح أهداف قرار قصر مهن خدمة العملاء «عن بعد» على المواطنين

«الموارد البشرية» توضح أهداف قرار قصر مهن خدمة العملاء «عن بعد» على المواطنين

«الموارد البشرية» تودع 68 مليون ريال لمستفيدي «الحقيبة المدرسية»

«الموارد البشرية» تودع 68 مليون ريال لمستفيدي «الحقيبة المدرسية»

تقدّم 12 خدمة لوجيستية.. تدشين مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية «سراج»

تقدّم 12 خدمة لوجيستية.. تدشين مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية «سراج»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>