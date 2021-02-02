«التعليم» تنظم جلسات تدريبية مصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للتعليم

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أعلنت وزارة التعليم، عن تنظيم جلسات تدريبية مصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للتعليم، غدا الأربعاء، بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وشركة مايكروسوفت⁩.

وتشمل الجلسات التدريبية الموضوعات التالية: “القيادة الافتراضية، دمج أولياء الأمور وتفعيل دورهم في التعلم الرقمي، القيادة الابتكارية في الواقع الافتراضي، القيادة الإلكترونية في عالم فوكا”.