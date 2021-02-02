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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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«التعليم» تنظم جلسات تدريبية مصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للتعليم

«التعليم» تنظم جلسات تدريبية مصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للتعليم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، عن تنظيم جلسات تدريبية مصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للتعليم، غدا الأربعاء، بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وشركة مايكروسوفت⁩.

وتشمل الجلسات التدريبية الموضوعات التالية: “القيادة الافتراضية، دمج أولياء الأمور وتفعيل دورهم في التعلم الرقمي، القيادة الابتكارية في الواقع الافتراضي، القيادة الإلكترونية في عالم فوكا”.

 

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