«التعليم» تنظم جلسات تدريبية مصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للتعليم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، عن تنظيم جلسات تدريبية مصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للتعليم، غدا الأربعاء، بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وشركة مايكروسوفت.
وتشمل الجلسات التدريبية الموضوعات التالية: “القيادة الافتراضية، دمج أولياء الأمور وتفعيل دورهم في التعلم الرقمي، القيادة الابتكارية في الواقع الافتراضي، القيادة الإلكترونية في عالم فوكا”.
تنظم #وزارة_التعليم غداً الأربعاء بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي و #مايكروسوفت؛ جلسات تدريبية مصاحبة لفعاليات #اليوم_العالمي_للتعليم.pic.twitter.com/WgDYIA8ij4
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)February 2, 2021