استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من «عسر الهضم»

تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، نصائح مهمة لمن يعاني اضطرابات المعدة.

وقال الذيابي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الضغوط النفسية والقلق والتوتر من أسباب عسر الهضم الذي قد يعاني منه البعض.

وأضاف د. عبدالله الذيابي “لذلك ينبغي التغلب على الضغوط النفسية والتوتر لدى المصابين باضطرابات المعدة”.