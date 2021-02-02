استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من «عسر الهضم»

تواصل – فريق التحرير:
وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، نصائح مهمة لمن يعاني اضطرابات المعدة.
وقال الذيابي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الضغوط النفسية والقلق والتوتر من أسباب عسر الهضم الذي قد يعاني منه البعض.
وأضاف د. عبدالله الذيابي “لذلك ينبغي التغلب على الضغوط النفسية والتوتر لدى المصابين باضطرابات المعدة”.
الضغوط النفسية والقلق والتوتر من أسباب عسر الهضم، لذلك ينبغي التغلب عليها خصوصاً لدى المصابين باضطرابات المعدة.pic.twitter.com/YFAJgF9zDq
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1)February 2, 2021