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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من «عسر الهضم»

استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من «عسر الهضم»
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، نصائح مهمة لمن يعاني اضطرابات المعدة.

وقال الذيابي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الضغوط النفسية والقلق والتوتر من أسباب عسر الهضم الذي قد يعاني منه البعض.

وأضاف د. عبدالله الذيابي “لذلك ينبغي التغلب على الضغوط النفسية والتوتر لدى المصابين باضطرابات المعدة”.

 

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