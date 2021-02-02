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«السوق المالية» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية للجنسين

«السوق المالية» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية للجنسين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير بالمسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي إدارة حوكمة تقنية المعلومات

  • بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب، نظم معلومات
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.

2 – أخصائي إدارة التدقيق الداخلي

  • بكالوريوس أو ماجستير مالية، إدارة أعمال، محاسبة، إدارة مشاريع
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.

3 – أخصائي إدارة الأنظمة واللوائح

  • بكالوريوس أو ماجستير قانون، أنظمة، حقوق
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير في المجال القانوني.

4 – أخصائي إدارة المرافق والخدمات

  • بكالوريوس أو ماجستير هندسة كهربائية أو ما يعادلها
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.

الشروط العامة:

  • سعودي الجنسية.
  • أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم بالمملكة
  • اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
  • اجتياز المقابلات الشخصية.

– وأوضحت هيئة السوق المالية بالرياض أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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