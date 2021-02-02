«السوق المالية» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية للجنسين

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أعلنت هيئة السوق المالية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير بالمسميات والشروط التالية:
1 – أخصائي إدارة حوكمة تقنية المعلومات
- بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب، نظم معلومات
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.
2 – أخصائي إدارة التدقيق الداخلي
- بكالوريوس أو ماجستير مالية، إدارة أعمال، محاسبة، إدارة مشاريع
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.
3 – أخصائي إدارة الأنظمة واللوائح
- بكالوريوس أو ماجستير قانون، أنظمة، حقوق
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير في المجال القانوني.
4 – أخصائي إدارة المرافق والخدمات
- بكالوريوس أو ماجستير هندسة كهربائية أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.
الشروط العامة:
- سعودي الجنسية.
- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم بالمملكة
- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
- اجتياز المقابلات الشخصية.
– وأوضحت هيئة السوق المالية بالرياض أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).