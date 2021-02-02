«السوق المالية» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية للجنسين

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أعلنت هيئة السوق المالية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير بالمسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي إدارة حوكمة تقنية المعلومات

بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب، نظم معلومات

خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.

2 – أخصائي إدارة التدقيق الداخلي

بكالوريوس أو ماجستير مالية، إدارة أعمال، محاسبة، إدارة مشاريع

خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.

3 – أخصائي إدارة الأنظمة واللوائح

بكالوريوس أو ماجستير قانون، أنظمة، حقوق

خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير في المجال القانوني.

4 – أخصائي إدارة المرافق والخدمات

بكالوريوس أو ماجستير هندسة كهربائية أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.

الشروط العامة:

سعودي الجنسية.

أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم بالمملكة

اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

اجتياز المقابلات الشخصية.

– وأوضحت هيئة السوق المالية بالرياض أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).