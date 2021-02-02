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«القضاء الإداري» يوافق على تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

«القضاء الإداري» يوافق على تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم
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تواصل – فريق التحرير:

عقد مجلس القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، جلسته عن بعد عبر منصة إدارة الإلكترونية، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، إذ وافق المجلس على ندب عددٍ من القضاة؛ للعمل في مكتب الشؤون الفنية، بالإضافة إلى موافقته على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

وأضاف الأحيدب، أن المجلس وافق على مباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها من تاريخ 1442/7/2،كما وافق المجلس على تسمية رؤساء محاكم الديوان ومساعديهم، وتشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.
واطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

 

 

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