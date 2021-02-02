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تحديث بيانات 10 ملايين من مشتركي الكهرباء بـ«الذكاء الاصطناعى»

تحديث بيانات 10 ملايين من مشتركي الكهرباء بـ«الذكاء الاصطناعى»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلةً بمنظومة توكلنا عن توقيع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء.

وتستهدف مذكرة التعاون بحث سبل التعاون في مشروع تحديث بيانات المستفيدين من الخدمة الكهربائية لأكثر من 10 ملايين مشترك لدى الشركة، والاستفادة من الخدمات التقنية المقدمة بواسطة تطبيق توكلنا وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، -وفقاً لـ”المدينة”-.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله بن محمد العيسى، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إن المذكرة تؤكد سعي سدايا لتمكين الجهات الحكومية من خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة من خلال تطبيق توكلنا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن مذكرة التعاون تأتي في إطار توجه الشركة نحو التكامل مع مشاريع التحول الرقمي في المملكة بما يخدم تطلعات أكثر من 10 ملايين مشترك، مؤكدا أن التعاون سيسهم في دعم جهود الشركة السعودية للكهرباء المتواصلة لتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة للمشتركين، تعتمد على استخدام أحدث التقنيات الكهربائية في العالم، ويعد من أبرزها مشروع الشبكات الذكية، ومشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي.

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