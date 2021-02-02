كاتب اقتصادي يعدد الفرص الاسثثمارية الجاذبة داخل المملكة.. شركات عملاقة وفرص عمل

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أكد الكاتب الاقتصادي د. بندر الجعيد، على وجود أنباء جيدة وفرص اقتصادية واستثمارية واعدة داخل المملكة، رغم الظروف التي يعاني منها العالم جراء جائحة كورونا.

وأوضح “الجعيد” في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية” أن هناك إقبال كبير من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة، معزيا ذلك إلى موقع المملكة الاقتصادي والجغرافي وكذلك موقعها الثقافي، إضافة إلى حجم الاقتصاد السعودي وتشكيل الشباب جزء كبير من المجتمع.

وأكد على إقبال شركات عالمية عملاقة لها بعد دولي وعالمي، على اقتحام الاقتصاد المحلي وتأسيس مقرات إقليمية لها في المملكة، هو ترجمة للهدف الاقتصادي لتطوير المحتوى المحلي.

وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الجذابة التي أتاحتها رؤية المملكة 2030، على رأسها قطاع البتروكيميكال والنقل اللوجيستي البحري، والضيافة والصحة والاتصالات والإنشاءات، إضافة إلى القطاعات الخدمية والسياحية والترفيهية، ما خلق تنويع لمصادر الدخل وفرص استثمارية متنوعة وواعدة أمام المستثمرين، ما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة أمام المواطنين.