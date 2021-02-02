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«متحدث الصحة»: الالتزام بالإجراءات الصحية طوق النجاة للخروج من أزمة «كورونا»

«متحدث الصحة»: الالتزام بالإجراءات الصحية طوق النجاة للخروج من أزمة «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الصحية هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة – بإذن الله-.

وقال “العبدالعالي”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لا تجامل على حساب صحتك.. نسجل أرقاماً مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا”.

 وأضاف متحدث “الصحة”: “رصدنا مظاهر يجب أن نتعامل معها بجدية للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، فالتزامنا هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الأمان الصحي بإذن الله”.

 

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