«التجارة»: إيقاف محاسب قانوني عن ممارسة المهنة لمخالفته نظام المحاسبين القانونيين

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة، قراراً يقضي بإيقاف مواطناً يعمل محاسباً لارتكابه مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، أنها قررت معاقبة المواطن خالد بن محمد بن إبراهيم العضيبي، وذلك لعدم الالتزام بالمعايير والأنظمة المهنية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهر اعتبارا من تاريخ 4/6/1442 هـ، الموافق 17/1/2021 م.

ووفقاً للمادة العاشرة من نظام المحاسبين القانونيين: “يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب المهنة وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح”.