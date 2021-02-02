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«الجمارك» تُلزم عملاءها بتفعيل تطبيق «توكلنا» بدءاً من هذا الموعد  

«الجمارك» تُلزم عملاءها بتفعيل تطبيق «توكلنا» بدءاً من هذا الموعد  
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ُتواصل – فريق التحرير:

قررت الهيئة العامة للجمارك، إلزام عملائها بمختلف فئاتهم وزائريها بتفعيل تطبيق “توكلنا” كشرط لدخول منشآتها في مدينة الرياض وجميع منافذها البرية والجوية والبحرية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 22 جمادى الثاني 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.

وأكدت الجمارك ضرورة الالتزام بهذا الإجراء وإبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول للمنشآت التابعة لها ومنافذها الجمركية وذلك لمعرفة الحالة الصحية.

وأشارت إلى أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة وذلك بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وعدم المصافحة.

ودعت الجمارك السعودية جميع عملائها إلى عدم الحضور إلى منشآتها ومنافذها إلا للضرورة القصوى والاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بها التي يُقدم من خلالها العديد من الخدمات، المتمثل ذلك بالرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (1918) وحساب اسأل الجمارك السعودية في تويتر  Asksaudicustoms إضافةً إلى البريد الالكتروني المخصص لخدمة العملاء Care@customs.gov.sa إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها  الجمارك عبر منصة (فسح)، وموقعها الإلكتروني    www.customs.gov.sa

وأوضحت الجمارك أن ذلك يأتي ذلك حرصًا منها على تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية التي تضمن التصدي لخطر الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد COVID-19 والحد من انتشاره.

 

 

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