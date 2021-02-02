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4 نصائح مهمة من «المرور» لقائدي المركبات قبل الانحراف أو الدوران على الطريق

4 نصائح مهمة من «المرور» لقائدي المركبات قبل الانحراف أو الدوران على الطريق
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تواصل- فريق التحرير:

وجهت المديرية العامة للمرور 4 نصائح مهمة لقائدي المركبات حال الانحراف يميناً أو يساراً أو الدوران للخلف في الاتجاه المعاكس لخط السير.

وأوضح “المرور” في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع ” تويتر”، أنه عند الانحراف أو الدوران بالمركبة يجب التأكد من فعل ذلك من دون أن يعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر، مع إعطاء الإشارات اللازمة قبل إجراء الحركة بوقت كاف.

وأشار إلى أن يجب الاقتراب في وقت مبكر قبلها بمسافة كبيرة من حافة الطريق الذي يرغب الانحراف إليه، وألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاة وأن يتم ذلك ببطء.

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