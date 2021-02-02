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شرطة مكة: القبض على مواطن تحرش بـ«قاصر» ووثق جريمته بمقطع فيديو

شرطة مكة: القبض على مواطن تحرش بـ«قاصر» ووثق جريمته بمقطع فيديو
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تواصل – واس :

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص وإحالته للنيابة العامة إثر تحرشه بقاصر وتوثيقه لذلك بمقطع فيديو.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح ، أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة .

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