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توجيه من أمير نجران بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة

توجيه من أمير نجران بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، بدءاً بتعليق مجلس سموه الأسبوعي “الاثنينية”، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

ويأتي توجيه أمير المنطقة تشديداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة.

وشدد أمير نجران على تكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظاماً ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية وغير العائلية والعمالية والمناسبات الاجتماعية والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية ومنشآت القطاع الخاص.

وتضمن التوجيه إلغاء 21 فعالية جرت جدولة إقامتها خلال هذين الأسبوعين، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي ومهرجان سواعد وطن ومهرجان شرورة التراثي ومهرجان سباق الهجن ومعرض النحاتين ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين “بارقة” ونداوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية وغيرها.

 

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