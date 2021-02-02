«فيليبس» تكشف عن سماعة رأس رياضية.. تعرّف على المزايا

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أعلنت شركة “فيليبس” عن سماعة الرأس الرياضيةA6606الجديدة، التي تمتاز بنقل الصوت عن طريق عظام الخد.

وأوضحت الشركة الهولندية أنه لا يتم تركيب هذه السماعة في الأذن مثل الموديلات التقليدية، ولكنها تعمل عن طريق نقل الاهتزازات الصوتية إلى عظام الخد، وبالتالي تظل الأذن خالية.

وتضمن لمباتLEDالمدمجة توفير المزيد من السلامة والأمان عند إجراء التمارين الرياضية في الظلام، كما تمتاز سماعة الرأس الرياضية بمقاومة الماء والغبار والتعرق وفقا لفئة الحمايةIP67، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 9 ساعات.

ومن المقرر طرح السماعة في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري.