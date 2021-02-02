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بالصور.. ضبط 17 مواطناً ومقيماً بحوزتهم 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض

بالصور.. ضبط 17 مواطناً ومقيماً بحوزتهم 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض
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تواصل – واس :

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفاً لنظام البيئة القاضي بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (13) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية بحوزتهم أكثر من (9) أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع على متن (13) مركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة لجهة الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب الرائد المالكي، بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

 

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