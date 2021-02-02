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مصادر: لا صحة لتفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم لبس الكمامة أثناء القيادة

مصادر: لا صحة لتفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم لبس الكمامة أثناء القيادة
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تواصل – فريق التحرير:

نفت مصادر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بشأن تفعيل مخالفة عدم لبس الكمامة أثناء القيادة ورصدها بكاميرات الرصد الآلي مثل مخالفات الجوال وحزام الأمان.

وأوضح حساب هيئة مكافحة الشائعات على “تويتر”، أن ما يتم تداوله ليس صحيحاً، وأشار إلى أن مخالفة عدم لبس الكمامة يسجلها رجال الأمن فقط، ولا ترصدها كاميرات الرصد الآلي، مشيراً إلى أنه سبق تداول هذه الشائعة في مايو 2020، ويتم تداولها من حين لآخر، ونفت وزارة الداخلية صحة هذه الشائعة.

وأكد الحساب، أن نشر الشائعات لا يختلف عن إنتاجها، مطالباً بالحرص على المعلومات التي يتم تداولها والتحري من صحتها قبل تداولها والتأكد من الحسابات الرسمية والحكومية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الداخلية، في وقت سابق، تأكيده للجميع بوجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بكاملها وليس ارتداء الكمامة فقط، إذ إن التهاون بعدم ارتدائها يؤدي إلى إصابات أخرى، فكلما تهاونا ارتفعت حالات الإصابة ووصلنا إلى وضع غير طبيعي.

وأكد أن  رجال الأمن والجهات الأمنية تضبط كل ما يقع تحت اختصاصها من مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وكذلك الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص تقوم بضبط المخالفات، ويجب التقيد بارتداء الكمامة، وعدم الحضور للتجمعات المخالفة سواء العائلية وغيرها كالحفلات ومناسبات العزاء، وعند ضبط أي مخالفة سيتم الإعلان عن ذلك.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية، قد أعلنت عن فرض غرامة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، وتتضاعف العقوبة في حال تكرارها.

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