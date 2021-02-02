«شؤون الحرمين» تُطلق برنامجاً للإجابة عن أسئلة المعتمرين عبر تقنية «الباركود»

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أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برنامجاً للإجابة عن أسئلة المعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة وذلك عبر تقنية (الباركود)، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية وسهولة الوصول إلى المعلومة.

وأوضح سعادة مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي عبداللطيف آل حسين أن الهدف من هذه الخدمة تأتي لتمكين الزائر والمعتمر من الإجابة عن استفساراتهم، وذلك لأكثر من أربعين مسألة شرعية بنظام إلكتروني مبسط، وتحقيقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام وساحاته.

وقال: “آل حسين” إن البرنامج يتضمَّنَ مجموعة أدعية مختارة من الكتاب والسنة النبوية، بالإضافة إلى ما يحظر ويكره عند أداء شعيرة العمرة، وعدداً من النصائح لاتباع الإجراءات الاحترازية وذلك لسلامة مرتادي البيت.

وتأتي هذه الخدمة بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ سلمان بن صالح المقوشي، وذلك لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.