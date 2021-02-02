الأولى من نوعها في العالم.. إصابة مزدوجة لمريض واحد بسلالتين من «كورونا»

تواصل – وكالات :

كشفت الفحوص التي أجريت في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد وفيات “كوفيد 19″، عن أول حالة كورونا “مزدوجة” لدى شخصين، تعرض كل منهما للإصابة بسلالتين من الفيروس في وقت واحد.

وتوصل باحثون من جامعة “فيفيل” بولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل إلى هذا الاكتشاف، بعد إجراء دراسة على 90 مريضا بـ”كوفيد 19″ ، وفقاً لرويترز .

وفي الحالة الأولى، ثبتت إصابة أحد المرضى بسلالتي كورونا تطورتا بشكل منفصل ورصدتا في ولايتين برازيليتين مختلفتين، وأطلق عليهما “P.1″ و”P.2”.

أما المريض الثاني، فقد كشفت الفحوص إصابته بسلالتي “P.2″ التي ظهرت في البرازيل، و”B.1.91” التي رصدت لأول مرة في السويد.

أما الشيء المطمئن نسبيا بحسب ما أوردت الدراسة، فهو أن أعراض المريضين كانت خفيفة، وهي سعال جاف في الحالة الأولى وسعال والتهاب في الحلق وصداع في الثانية، فيما لم يكن أي منهما بحاجة إلى دخول المستشفى.