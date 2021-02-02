الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الأولى من نوعها في العالم.. إصابة مزدوجة لمريض واحد بسلالتين من «كورونا»

الأولى من نوعها في العالم.. إصابة مزدوجة لمريض واحد بسلالتين من «كورونا»
0

تواصل – وكالات :

كشفت الفحوص التي أجريت في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد وفيات “كوفيد 19″، عن أول حالة كورونا “مزدوجة” لدى شخصين، تعرض كل منهما للإصابة بسلالتين من الفيروس في وقت واحد.

وتوصل باحثون من جامعة “فيفيل” بولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل إلى هذا الاكتشاف، بعد إجراء دراسة على 90 مريضا بـ”كوفيد 19″ ، وفقاً لرويترز .

وفي الحالة الأولى، ثبتت إصابة أحد المرضى بسلالتي كورونا تطورتا بشكل منفصل ورصدتا في ولايتين برازيليتين مختلفتين، وأطلق عليهما “P.1″ و”P.2”.

أما المريض الثاني، فقد كشفت الفحوص إصابته بسلالتي “P.2″ التي ظهرت في البرازيل، و”B.1.91” التي رصدت لأول مرة في السويد.

أما الشيء المطمئن نسبيا بحسب ما أوردت الدراسة، فهو أن أعراض المريضين كانت خفيفة، وهي سعال جاف في الحالة الأولى وسعال والتهاب في الحلق وصداع في الثانية، فيما لم يكن أي منهما بحاجة إلى دخول المستشفى.

مواد ذات صلة

بُشرى سارة من «الصحة العالمية» بشأن أعداد إصابات «كورونا»

بُشرى سارة من «الصحة العالمية» بشأن أعداد إصابات «كورونا»

فيديو| وزير الصحة: نعيش فترة صعبة ويحذر من أمر خطير

فيديو| وزير الصحة: نعيش فترة صعبة ويحذر من أمر خطير

توجيه من وزير التجارة للحد من انتشار كورونا بالمنشآت التجارية ومنافذ البيع

توجيه من وزير التجارة للحد من انتشار كورونا بالمنشآت التجارية ومنافذ البيع

استشاري أمراض معدية: الإجراءات الاحترازية خط الدفاع الأول للتصدي لـ«كورونا» (فيديو)

استشاري أمراض معدية: الإجراءات الاحترازية خط الدفاع الأول للتصدي لـ«كورونا» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>