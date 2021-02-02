بالخطوات.. «توكلنا» يوضح طريقة تعديل أو إضافة العنوان الوطني

تواصل- فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، طريقة تعديل أو إضافة العنوان الوطني عبر التطبيق.

وأبان التطبيق في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر” الطريقة والتي جاءت على النحو التالي:-

-التوجه إلى القائمة الرئيسة

-اختيار “خدمات”.

-التوجه إلى العنوان الوطني.

-إضافة عنوان جديد.

ولفت التطبيق إلى إمكانية حذف التابعين أو المكفولين بالضغط على أيقونة حذف، كما يمكن الحصول على العنوان الوطني بصيغة pdf لطباعته.

وللتسجيل وإنشاء حساب بتطبيق” توكلنا” اتبع الخطوات التالية:-

-تحميل تطبيق توكّلنا على الهاتف الذّكيّ

-تشغيل توكّلنا من قائمة التّطبيقات ثمّ الضّغط على تسجيل جديد.

-كتابة المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي.

-إدخال رمز التحقّق الذي تمّ إرساله إلى الهاتف ثمّ النّقر على زرّ المتابعة.

-إنشاء كلمة المرور الجديدة والنّقر على التّالي ثمّ تحديد مكان الإقامة على الخريطة.

-تحديد التّابعين الموجودين في ذات مكان الإقامة.

-الإجابة عن الأسئلة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي لإتمام عمليّة التّسجيل.