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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة بالخطوط السعودية لحملة البكالوريوس

وظائف شاغرة بالخطوط السعودية لحملة البكالوريوس
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في محافظة جدة.

واشترطت الخطوط الجوية السعودية في المتقدمين ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الفضاء، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الجودة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة

– يفّضل وجود شهادة مهنية في مجال الجودة أو السلامة

– يفضّل وجود شهادة أو ترخيص صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

  1. للمزيد من التفاصيل حول الوظائف المتاحة اضغط :هنا.

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