وظائف شاغرة بالخطوط السعودية لحملة البكالوريوس

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في محافظة جدة.
واشترطت الخطوط الجوية السعودية في المتقدمين ما يلي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الفضاء، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الجودة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة
– يفّضل وجود شهادة مهنية في مجال الجودة أو السلامة
– يفضّل وجود شهادة أو ترخيص صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.
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