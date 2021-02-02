وظائف شاغرة بالخطوط السعودية لحملة البكالوريوس

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في محافظة جدة.

واشترطت الخطوط الجوية السعودية في المتقدمين ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الفضاء، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الجودة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة

– يفّضل وجود شهادة مهنية في مجال الجودة أو السلامة

– يفضّل وجود شهادة أو ترخيص صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.