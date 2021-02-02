بُشرى سارة من «الصحة العالمية» بشأن أعداد إصابات «كورونا»

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قال مدير منظمة الصحة العالمية ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم، أمس الاثنين، إن الأنباء حول فيروس كورونا مشجعة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في العالم للأسبوع الثالث على التوالي.

وشدد أدﻫﺎﻧوم، في مؤتمر صحافي مشترك بين منظمة الصحة العالمية وفيفا من جنيف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب توزيع اللقاحات، بحسب “العربية نت”.

كما أكد على أن الفيروس يشكل خطورة ويجب عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد دعا يوم الجمعة، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لكوفيد-19.