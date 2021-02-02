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«حقوق الإنسان» تحذر: لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم 15 عاماً

«حقوق الإنسان» تحذر: لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم 15 عاماً
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تواصل – فريق التحرير :

قالت هيئة حقوق الإنسان: إنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم 15 عاما، وشددت على عدم السماح له بدخول مواقع العمل كعامل.

وأضافت الهيئة عبر انفوجرافيك على حسابها بتويتر ، أنه يجب حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليمهم، أو يكون ضاراً بصحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو المعنوي أو الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الأنظمة تمنع تشغيل من هم أقل من 15 عاماً تشغيلاً فعلياً أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد وفي رمضان، ويجب ألا تزيد ساعات عملهم على 4 ساعات.

وشددت على عدم تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازات السنوية، كما أكدت على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله.

وأكدت أنه يحظر تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال قد تضر بسلامتهم أو بصحتهم، أو استخدامهم في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، وعدم تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو في المهن والأعمال المحتمل أن تعرّض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

ولفتت إلى أنه يمنع تشغيل هؤلاء الأشخاص أكثر من 4 ساعات متصلة دون فترة راحة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة ، على ألا تقل فترة الراحة في المرة الواحدة عن نصف ساعة ، بحيث لا يبقى الشخص في مكان العمل أكثر من 7 ساعات.

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