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يقوي المناعة ويحرق الدهون.. فوائد مذهلة لتناول «اليوسفي»

يقوي المناعة ويحرق الدهون.. فوائد مذهلة لتناول «اليوسفي»
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تواصل – د ب أ :

أكد المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا، أن اليوسفي يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ حيث إنه يعزز صحة الكبد ويمنح البشرة مظهراً يشع شباباً وحيوية.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن اليوسفي غني بمادة “نوبيليتين”، التي تحول دون تراكم الدهون بالكبد، ما يحد من خطر الإصابة بالكبد الدهني، الذي يمهد الطريق للإصابة بسرطان الكبد.

كما تساعد مادة “نوبيليتين” على حرق الدهون، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، علما بأن هذه المادة توجد في الألياف البيضاء الموجودة تحت القشرة مباشرة.

كما أن اليوسفي غني بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة من ناحية، ويساعد على بناء الكولاجين من ناحية أخرى، أي التمتع ببشرة مشدودة مفعمة بالشباب والحيوية. ويشتمل أيضاً على بروفيتامين A، البيتا كاروتين، والذي يعمل على تجدد خلايا البشرة.

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