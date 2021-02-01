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توجيه من وزير التجارة للحد من انتشار كورونا بالمنشآت التجارية ومنافذ البيع

توجيه من وزير التجارة للحد من انتشار كورونا بالمنشآت التجارية ومنافذ البيع
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال القصبي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لحمايتكم ومن أجل سلامتكم، وجهنا بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا”.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وجه مساء أمس أيضا، الأمانات والبلديات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإغلاق الفوري لأي منشأة حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “لحماية المجتمع .. وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأمانات والبلديات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. و الإغلاق الفوري للأسواق والمطاعم والمنشآت غير الملتزمة وإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة”.

وكانت وزارة وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع واحد فقط.

وبلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 خلال الفترة من 11 / 6 / 1442هـ حتى 17 / 6 / 1442هـ، (18563) مخالفة.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2636)، ثم القصيم بـ (2557)، والشرقية بـ (2348)، فالمدينة المنورة بـ (1829)، والجوف بـ (1310)، فالباحة بـ (1160)، وتبوك بـ (626)، وعسير بـ (367) والحدود الشمالية بـ (348)، وحائل بـ (333)، ثم جازان بـ (141) ونجران (56).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

 

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