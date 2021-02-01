تقني يحذر من خطورة المتاجر الإلكترونية الوهمية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني عبدالله السبع، والمحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية من خطورة المتاجر الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في فترة الماضية انتشرت عصابات النصب الالكتروني يفتحون متجر إلكتروني فيه منتجات بأسعار مغرية وخصومات كبيرة وبعدها تبدأ حملات ترويج لهم في منصات التواصل”.

وأضاف عبدالله السبع: “حتى لا تقع ضحية لهم لا تشتري من أي متجر إلا بعد البحث عنه في منصات التواصل ومعرفة ردات الفعل عنه وتأكد من وجودة في منصة معروف”.