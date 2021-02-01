تقني يحذر من خطورة المتاجر الإلكترونية الوهمية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
حذر الخبير التقني عبدالله السبع، والمحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية من خطورة المتاجر الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في فترة الماضية انتشرت عصابات النصب الالكتروني يفتحون متجر إلكتروني فيه منتجات بأسعار مغرية وخصومات كبيرة وبعدها تبدأ حملات ترويج لهم في منصات التواصل”.
وأضاف عبدالله السبع: “حتى لا تقع ضحية لهم لا تشتري من أي متجر إلا بعد البحث عنه في منصات التواصل ومعرفة ردات الفعل عنه وتأكد من وجودة في منصة معروف”.
في فترة الماضية انتشرت عصابات النصب الالكتروني يفتحون متجر إلكتروني فيه منتجات بأسعار مغرية وخصومات كبيرة وبعدها تبدأ حملات ترويج لهم في منصات التواصل
حتى لا تقع ضحية لهم لا تشتري من أي متجر الا بعد البحث عنه في منصات التواصل وشوف ردات الفعل عنه وتأكد من وجودة في منصة معروفpic.twitter.com/mnPflz6Bo6
— عبدالله السبع (@7Alsabe)February 1, 2021