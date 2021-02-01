متحدث الصحة: صعود إصابات كورونا بنسبة 200%.. لا تجامل على حساب صحتك

تواصل – فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي مجدداً من خطورة التساهل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بسبب تزايد حالات الإصابة.

وقال العبدالعالي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة”.

وتابع متحدث وزارة الصحة “لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير، حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل (255) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (266) حالة. وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (368329) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (359839) حالة.